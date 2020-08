Koroonaleviku uuring tehti tuhande saarlasega

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles Saarte Häälele, et uuringus osalema kutsuti 2000 saarlast, kuid testida õnnestus tuhandet. Uuring oli vabatahtlik.

Läbi viidud testimiega loodetakse loodetakse saada teavet selle kohta, kui paljud inimesed on koroonahaiguse läbi põdenud. Uuringu tulemuste alusel on lihtsam otsustada, millal ja milliseid eriolukorra piiranguid on võimalik leevendada.