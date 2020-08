Saare ettevõtted ootavad omade toetust

Konkursi eesmärk on esile tõsta ettevõtjaid, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi.

Konkursi kategoorias uuenduslik sai nominatsiooni beebitoitu tootev Mändjalas paiknev ettevõte Saaregurmee. Koostöös mahetalunikega toodetakse pisikestele beebidele täisväärtuslikku kohalikku mahetoitu, mida emadel on mugav kasutada, sest tegemist on külmutatud toodetega. LEADER-meetme abil soovis ettevõte soetada võimsamaid automaatseadmeid ja tõsta ekspordisuutlikkust.

Kategoorias keskkonna- ja kliimasõbralik on nelja nominendi hulgas pereettevõte Sutu, mis valmistab pilliroost joogikõrsi. LEADER-projekti abil soovis Sutu muuhulgas uurida pilliroogu kui materjali, sh viia läbi laboratoorseid mikrobioloogilisi uuringuid. Tänu projektile on valminud automatiseeritud tootmisliin, millel loodetakse toota vähemalt 3 miljonit pilliroost joogikõrt aastas (ühes vahetuses). Projekti eesmärk on keskkonnahoidliku käitumise tõstmine.