Vald lubas vallikraavi saarekesel 15 euro eest abielluda

Abivallavanem Jüri Linde selgitas, et tõepoolest kodanik viisakalt sellise sooviga valla poole pöördus. Lossi vallikraavi kaguraveliini lõunaküljel asuv maatükk on valla omandis ning seetõttu tuli luba läbi lasta bürokraatiamasinast ja vormistada kohane otsus. Kasutusõigust sooviti 8. augustil tunniks ajaks ning maksma läheb see noorpaarile 15 eurot.

Jüri Linde ütles, et tema ei mäleta Saaremaa valla ajal taolist vallavara kasutusse andmist. Küll olevat seda tehtud Kuressaare linnas. Saarte Häälele on räägitud, et teisel pool lossi asuval raveliinil on isegi pulmapidu maha peetud. Linde tunnustas noorpaari, kes soovis maad korrektselt kasutada ja küsis luba.