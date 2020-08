Aeg vanu asju meenutada

Lisaks sellele saab eelseisva viikingiaasta valguses aga kindlasti heameelt tunda, kui selle ajastuga seoses saab Saaremaal ka miskist uuest rääkida. Isegi kui see on väga vana nagu muistne Mullutu sadamakoht, mis mullu lõpuks ka teadlaste vaatevälja jõudis.

Rikkalik leiumaterjal vajab veel läbitöötamist, konserveerimist ja sadamakoha lugu täpsemat mõtestamist, kuid selge on, et järjekordne tähis Saaremaast kui muistse Läänemere piirkonna sõdalaskultuuri osalisest on ajalookirjutuses oma kohta nõudmas. Uurijad usuvad, et sedalaadi leide ootab oma aega Saaremaal veelgi ja on tänulikud igasuguse info eest, mis aitavad meie muistsele ajale veelgi selgemat teaduslikku pilku heita.