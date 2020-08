Töötuse kiire kasv pidurdus

Üks Saaremaa suurim tööandja, Saaremaa lihatööstus on kriisist väljunud üle ootuste hästi. Ettevõtte juhatuse liikme Kaie Rõõm-Laaneti sõnul ei pidanud lihatööstus kriisi ajal kordagi tootmist pausile panema. "Kõige raskematel momentidel oli meil töötajaid puudu umbes 50, mis on praktiliselt veerand kogu töötajaskonnast. Oma kontaktide ja sidemete abil suutsime kiirelt abilised leida," sõnas Rõõm-Laanet ja lisas, et abikäe andsid mõõnaperioodil nii iluteenindajad, kokad kui ettekandjad.

Lihatööstus ei ole pidanud ühtegi töötajat koondama ja Kaie Rõõm-Laaneti hinnangul ei pea praeguse seisuga ka sügisel koondamisi ette võtma. "Hetkel värbame inimesi hoopis juurde nii puhastusteeninduse kui tootmise osas," rääkis naine. Ehkki mahud vähenesid, suutis lihatööstus tootmise säilitada ning väga suurt majanduskitsikust praegu tunda pole.

See, mida toob kaasa sügis, kui lõppevad palgatoetused ja abimeetmed, teeb Rõõm-Laaneti pisut kõhklevaks – ilmselt tuleb sügis tööstusele ettearvamatu. "Juba on tunda muutust inimeste ostukäitumises ja toidutarbimises. Odavamate kaupade, näiteks keeduvorstide ja viinerite osakaal on tõusnud, kallimate toiduainete ostmine vähenenud. Selge on, et sööma peab, aga mida ja kui palju, tõuseb nüüd küsimuseks."

Potentsiaalseks uueks viiruselaineks on lihatööstus tegelikult juba valmistunud, sest kevadel saadi tõsine kool. "Majas on kätepuhastusjaamad, käsipuid ja ukselinke puhastatakse mitu korda rohkem. Igast pisemast tervisehädast annavad töötajad teada ja tööle siis ei ilmu," selgitas Rõõm-Laanet. Lisaks on tööstusel olemas maski- ja kindavaru. "Kunagi ei saa öelda, et oleme 100 protsenti valmis, sest me ei pruugi teada, mis tuleb. Aga mina loodan, et ei tulegi!"

Kui 2019. aasta teises kvartalis oli Saare maakonna töötute arv 855, siis nüüd 1324. Töötukassa Saaremaa osakonna juhtivkonsultandi Triinu Lillepärgi sõnul on järsk tõus seletatav sellega, et aasta tagasi oli vastav protsent lihtsalt väga väike. "Töötuse määr kasvas kõige kiiremini kriisi alguses, mida oligi oodata," tõdes Lillepärg.

Triinu Lillepärg FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kui veebruari lõpus oli töötuse protsent Saaremaal 4,6, siis aprilli lõpuks tõusis see 6,2 protsendini. 30. juuni seisuga oli töötuse protsent samuti 6,2, see tähendab, et töötuna oli registreeritud 982 inimest. Juuli lõpuks langes see kuue protsendini, mis viitab 960le end töötuna arvele võtnud inimesele.

"Praegu on töötuse protsent stabiliseerunud, ilmselt suuresti tänu töötasu hüvitamisele. Lisaks tunduvad ka tööandjad praegu pisut optimistlikumad, sest tööpakkumiste arv on kasvanud," rääkis Lillepärg.