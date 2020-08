Noorkotkaste ja kodutütarde suurlaager Karujärvel

Kõrvalt vaadates jäi mulje, et kuuma ilma tõttu olid popid kõik veega seotud ülesanded. Kümneaastane Garel Mõtlep Kuressaarest ütles pärast vibulaskmist, et temale meeldib laagris väga. "Kõik tegevused on toredad," arvas ta.