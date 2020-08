Öörininale võib tulevikus tekkida sadam

Üüdibes kinnisvara omava Kruusi sõnul on looduslikud eeldused sadamakohaks Öörininal olemas, paigale saab maanteelt hästi ligi ja seal leidub ruumi ka parkimiseks. Kolmest küljest hästi vaadeldav Ariste laht muudaks sadama atraktiivseks ka turismi seisukohalt.

Kruus rääkis, et ajalooliselt asusid Öörininal võrgukuurid ja lautrikoht. Lauter, mis on mõeldud vaid üksikute paatide randumiseks ja kus puuduvad igasugused sadamarajatised, ei ole Öörininale piisav lahendus. "Seal peab ikkagi süvendama ja muuli ehitama, aga sel juhul läheb see juba sadama alla," selgitas Martin Kruus.