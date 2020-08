Kelmid võtsid saarlase nimel mitu tuhat eurot kiirlaenu

Samas mujal Eestis on samasugused skeemid väga levinud.

Priit Sepa sõnul on pahatihti selliste juhtumite puhul kannatanuteks sotsiaalselt haavatavamad inimesed. Näiteks alkoholiga pahuksisse sattunud või püsiva elukohata inimesed.

"Neilt kas küsitakse, ostetakse alkoholi eest või lausa survestatakse avaldama isikuandmeid, mille abil on võimalik ligi pääseda nende pangakontole ja sõlmida lepinguid," kirjeldas politseiuurija.

Priit Sepp tuletab meelde, et enda ID-kaarti, paroole, pangakaarte, ega telefoni, millega on seotud mobiil-id ja selle paroole, ei tohi teistele inimestele edasi anda.

Ringkonnaprokurör Rainer Amur ütles Saarte Häälele, et ehkki varem sarnaseid kelmusejuhtumeid Saaremaal ei ole registreeritud, ei tähenda, et neid siin ei oleks.

Amur rääkis, et kindlasti võiksid inimesed, kes niisuguse pettuse ohvriks on langenud, politseisse pöörduda: "Iga infokild võib viia lähemale sellele, et kelmid leitakse ja võetakse vastutusele."