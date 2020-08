AASTAID HOITUD VALUS MÄLESTUS ⟩ Surm punaste käskude vedamise eest

Miks kardetakse?

Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu juht Jaen Teär tõdes mõni aeg tagasi, et metsavennad, osa vabadus- ja vastupanuvõitlusest, on saarlaste silmis rehabiliteerimata.

Kui kirjutasime lehes, et kurikuulsaima metsavenna Elmar Ilbi (elu)kaaslane Redese Toomson oli koolivenna mälestuste järgi julm noor naine (nagu mäletavad ka paljud eakad saarlased), siis olevat see kindlasti vale. Sest Redesega isiklikult kohtunud inimene on ju kirjutanud: "Minu arvates oli naine väga kena, helehallis taljes mantliga, mida ta seljast ei võtnudki, kuigi tuba oli soe."

Toona kümneaastane Urve Pärt rääkis mulle eile, et nende kodutallu tulid metsavennad juua küsima. Ja kohtumine nendega oli tõesti väga viisakas. Urve kodutalu oli vaene ja metsavendade külaskäigu päeval oli kodus vaid kolm last: Urve õe Aime ja vend Reinuga.

Üks külalistest oli vuntsidega mees ja Urve arvas, et see on Ilp. Hiljem selgus, et siiski polnud. Küll on ta kindel, et meestega olnud naine oli Redese. Noor naine istus nende köögilaua äärde ja vaatas Urve koolivihikuid.