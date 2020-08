Otto Pukk pürgib parimaks pealikuks

Puki sõnul on nominatsioon talle suur au. "Mul on hea meel, et kuigi Incap tegutseb Kuressaares, paistame siiski kogu Eesti jaoks silma tugeva organisatsiooniga. Loodan, et nii kasvab huvi ka Incapi kui tööandja vastu."

Hea juht peab Puki hinnangul hoidma fookust strateegial, seadma pikaajalisemaid eesmärke ja neid ellu viima. "Selleks on vaja saada meeskond koostööd tegema ning selleks peavad inimesed mõistma oma panust," ütles ettevõtte president. Ta toob näiteks, kuidas Incapis on kõigil samade mõõdikutega boonussüsteem. See tähendab, et kui tulemus on halb, siis ei saa keegi boonust, kaasa arvatud juht. Ja vastupidi. "Hea juht peab oma meeskonda toetama, olema kättesaadav, samas andma töötajatele ruumi ja aega. Hea juhtimine ei ole pidev kontrollimine," lausus Pukk.