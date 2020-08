Saaremaalt pärit noor näitleja pidas uue sarja võtetel mitut ametit

Seriaali võtetel tutvus ta režissöör Ergo Kullaga, kes on noormeest alates sellest ajast ka edaspidi erinevatele filmi-ja seriaalivõtetele kutsunud. „Olen tänulik siiani, sest elu kulgebki kaamera sahina ja muusika saatel," märkis ta.

Esmakordselt sai Olev Sten Erik end kaamera ees proovile panna „Varjudemaa“ sarja võtetel. „See oli fantastiline lugu. Mis saaks parem olla, kui kodusaarel sellist tööd teha.“ Samuti on noor näitleja olnud “Talve” filmivõtetel operaatori assistent ning põnevussarjas „Reetur“ lisaks operaatori assistendi ametile ka poomimees. „Talve“ võtteperiood oli minu jaoks kuidagi kummastavalt nostalgiline - imeline suvi!“

Lisaks sellele on Olev Sten Erikul olnud roll ka sarjas “Miks mitte”. Draamasarja „Valguses ja varjus“ võtetele sai noormees kutse samuti režissöör Ergo Kullalt. „Temaga on aastate jooksul välja kujunenud usalduslik läbisaamine,“ lausus Olev Sten Erik.

Noort entusiastlik näitleja Olev Sten Erik Jõgi pidas „Valguses ja varjus“ seriaali võtteplatsil mitut väikest ametit. Peale kõrvalrolli mängimise täitis ta ka režissööri assistendi ning osalt ka produtsendi ülesandeid. „Ainus ametikoht, millega ma kokku puutunud pole, on grimm ja stseeni algusest lõpuni pole ka lavastanud. Muud ametid on vähemal või rohkemal määral läbi käidud.“

Noormees naudib mitmel rindel töötamist, sest siis ei muutu päevad igavaks, ja ülesandeid on seinast-seina. „Üks asi on kindel, platsil on kõik võimalik ja töö vaheldusrikkus annab vahvat energiat, mida endaga kaasa võtta.“