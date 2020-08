Eesti mosseklubi tõi Saaremaale nostalgiat

Moskvitš-408 IE omanik Marten Mäeots ütles, et esmakordse osalejana jäi ta üritusega rahule ning sõitki möödus ootuspäraselt. “Auto ei vedanud alt ja see ongi kõige tähtsam. Positiivne oli see, et muude liiklejate poolt ei olnud meeletut trügimist kolonni ja kolonni vahelt läbi,” lisas ta.

Vastus küsimusele, mis on see, mis paneb inimesi mossede peale tuhandeid eurosid ja lugematuid töötunde kulutama, on Allani sõnul lihtne. “See on nostalgia – nii palju on neid inimesi, kes ütlevad, et nendel on mossega mõni tore mälestus,” selgitas ta.