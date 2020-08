Valjala kool ja lasteaed saavad maakütte

“Esiteks oli senine süsteem juba üksjagu vana ja vajas nagunii varsti rekonstrueerimist. Senine õlikatlaga kütmine ei ole ka nii keskkonnasõbralik, kuna see pole taastuvenergia, lisaks on see omajagu kallis,” rääkis Kuressaare Soojuse juhatuse liige Jaan Mehik, miks ümberehitus ette võeti. Ettevõte valis soojuspumba lahenduse, kuna arvutuslikult andis see kõige soodsama soojuse hinna. Kaalumisel olid veel hakkpuidukatel ja pelletikatel.