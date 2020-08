ÕPPIDA POLE KUNAGI HILJA ⟩ KTG uue õppeaasta eel

Täiskasvanute gümnaasiumis õppijad on tavaliselt inimesed, kes töö ja/või pereelu kõrvalt on tulnud kunagi erinevatel põhjustel katkenud haridusteed jätkama. Põhikooli võtame vastu alates 17. eluaastast, gümnaasiumiosas vanusepiiranguid pole. Meie koolis õpivad koos nii 17- kui 57-aastased. Enamuse õppijate vanus jääb 20 ja 50 vahele.

Nooremad õppijad on tulnud meile õppima enamasti tervislikel põhjustel, kuna neile sobib vaiksem õpikeskkond ning individuaalne lähenemine, samuti iga õppija eripära arvestamine õppeprotsessis.

Vanematel õppijatel on sageli motivaatoriks edasiõppimissoov kõrgkoolis või nõuab gümnaasiumiharidust töökoht. Nii mõnelgi juhul on tuldud katkenud haridusteed lõpetama põhjusel, et soovitakse olla oma lastele eeskujuks või lihtsalt ennast arendada.