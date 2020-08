Saaremaa vald öise alkoholimüügipiirangu kehtestamisega ei kiirusta

Saaremaa kriisikomisjoni esimehe, vallavanem Mikk Tuisu sõnul on meelelahutusasutuste ja -teenuste piiramise teema olnud ka nii vallavalitsuses kui kriisikomisjonis arutelu all, kuid hetkel, mil koroonaviiruse osas pole meie omavalitsuses ja maakonnas olnud murettekitavaid arenguid, usaldame me oma ettevõtjaid. „Selles tulenevalt vallavalitsus etteruttavalt majandustegevust piiravaid meetmeid vastu võtta ei soovi. Loomulikult aga lähtume me suunistest, mis tulevad Vabariigi Valitsuse tasandilt,“ kinnitas vallavanem.