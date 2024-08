TERVIS Korralik koduapteek võib päästa hullemast

Sügise saabudes on oodata külmetushaiguste pealetungi ning seega on kätte jõudnud paras aeg, et oma koduapteek üle vaadata, aegunud kraam välja sortida ja puuduolevaid varusid täiendada. Ühtlasi võiks veenduda, et kodus on käepärast ka kõik hädavajalik traumade puhuks.