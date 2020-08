Kuressaares elava Kadri (emade nimed loos on muudetud – toim) sõnul hoidis ta oma last kerge nohu pärast kolm päeva kodus. Lasteaeda viis ta mudilase alles siis, kui nohu oli juba peaaegu kadunud. “Tal polnud enam midagi viga!” kinnitas Kadri. Vaevalt oli ema lasteaiast lahkuda jõudnud, kui talle helistati ja nõuti, et ta nohuse lapse koju viiks.