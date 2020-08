Veevärk investeerib tosina aastaga 33 miljonit eurot

Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm tõdes kava linnakodaniku komisjonis tutvustades, et investeeringute maht 12 aastaks on 33 miljonit eurot ning sellest 25 miljonit on mõeldud olemasoleva taristu tarbeks (torude väljavahetamine, reoveepuhastid, pumplad) ja 7,5 miljonit uute asjade rajamiseks.

ÜVK elluviimine on seejuures planeeritud kahes etapis: esimene etapp võtab aega neli aastat ja teine etapp 5–12 aastat. Esimeses etapis on Sõrme sõnul kavas tegevused, mille puhul on kindlus, et need saavad teoks, st on ka teada, kust tuleb raha plaanide elluviimiseks. “Teine etapp on pigem unistus ja soov, mida ei saa vaadelda kui kindlat tulevikku,” tähendas Sõrm komisjonis.

Linnas Aivar Sõrme sõnul suuri probleeme ei ole: kõik toimub plaanipäraselt, vaid need torustikud, mis on “otsas”, lähevad väljavahetamisele. Vee kvaliteet on tema sõnul linnas hea. Kõige suurem probleem on linnaäärsed osad, kuhu kerkivad uued elumajad, tulevad uued liitumised ning asi läheb rohkem hajevile. Nende puhul tekib aga küsimus, kui kaugele minna.

“Probleem on selles, et kõik see, mis on tänu euroraha-abile rajatud, saab ühel hetkel vanaks ja tuleb välja vahetada,” rääkis Sõrm. “2007 ja 2008 olid suured rajamise aastad ning kui ca 15 aasta pärast tuleb hakata neid välja vahetama, siis vaid laenu kaasabil, sest tänane teenuse hind seda ei sisalda.”