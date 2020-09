Lasterikkad pered jätkavad väljakujunenud traditsioonidega

“Südames on rahu ja siiras tänulikkus. Rahu just seepärast, et järgmine sats ägedaid naisi võtab Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse juhtimise üle,” kirjutas ühendus oma Facebooki lehel. “Tänulikkus koos oldud hetkede, vahvate ürituste kui ka väärt õppetundide eest. Kaire, Eva ja Triinu tänavad ning soovivad jõudu, ägedaid ideid ja rõõmu Kätlinile, Kajale ning Katrele.”