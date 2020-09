Saaremaa toidufestivali ajaks kokkupandud väljapaneku eksponaadid pärinevad Jaan Mändmaa erakogust, kes on oma Miilaste tallu Kehila külas rajanud omapärase kodumuusemi. Talus on eksponeeritud peamiselt merenduse ja kalandusega seotud etnograafilisi esemeid. Suurem osa vanavarast pärineb samast talust, ülejäänu on omanik kogunud mujalt Saaremaalt ja allvee-ekspeditsioonidelt.