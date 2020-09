Kaitsealused pühapaigad toovad kitsendused

Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Katrin Kuusk ütles, et pühapaikade kaitseks määratakse üldplaneeringuga 50-meetrine kaitsevöönd pühapaiga välispiirist. Tegevused, näiteks raie, igasugune ehitamine, objektide lisamine jms loodusliku pühapaiga alal ja selle kaitsevööndis tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.

Kuusk märkis, et hetkel on kaitsealusteks kavandatud looduslike pühapaikade arv 147, kuid üldplaneeringu koostamisel võib neid veel lisanduda. "Lisaks täpsustame edasisel planeerimisel pühapaikade ja nende kaitsevööndite tingimusi, tegemist on alles esimese eskiislahendusega," sõnas ta.