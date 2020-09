Vald ja korraldaja: õunakohvikuid ära jätta pole põhjust

"Kõik reeglid on täpselt kirjas, muu hulgas see, et kohvikus oleks võimalik käsi desinfitseerida ja hoitaks vahemaad," rääkis Ehte. "Kõik kohvikupidajad on valmis ka selleks, et kui olukord peaks muutuma, tuleb üritus ära jätta. Praegu pole aga mingit põhjust seda keelama hakata."