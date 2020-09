Robert Virves tegi Rally Estonial elusõitu

Purunenud rehv, isegi kahel järjestikusel katsel, sai saatuslikuks ka samas klassis võistelnud saarlastele Ken Tornile ja Kauri Pannasele, kelle kohta Robert Virves ise enne võistlust arvas, et just nemad on selged favoriidid. Samas tunnistas Virves enne ralli algust, et keegi Lõuna-Eesti teedel kellelegi midagi kinkima kindlasti ei hakka. Kes kiiremaks osutub – Virves ise või Torn –, ta siis aga ennustada ei tahtnud.