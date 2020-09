Kuressaare haiglal on nüüd oma toetusfond

Toetusfondi asutaja on Kuressaare haigla ning toetusfondi asukoht ja aadress on Kuressaare haigla, Aia tn 25, Kuressaare.

"Fondi põhieesmärgiks on meie haiglale abi osutamine – seda nii lisarahastamise näol kui ka mitterahalise abiga, vastavalt haigla vajadustele. Eelkõige näeme, et lisarahastus on vajalik meie töötajate koolituste katmiseks, uute ravi- ning diagnostikameetodite arendamiseks ja meditsiiniseadmete soetamiseks," kirjutas Kuressaare haigla oma Facebooki lehel.