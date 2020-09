Hingelt noored arutasid eakate muresid

Paide on tuntud kui arvamusfestivali toimumiskoht, kus arutatakse üleriigilisi elu edendavaid küsimusi.

Uuele festivalile olid aga kutsutud eakamad ja elukogemustelt rikkamad inimesed, et tuua välja vanemaealiste probleemid, millega vabariigi valitsus saaks arvestada eelarve koostamisel.

Mure oma toimetuleku pärast

Kokkutulnuid tervitanud peaminister Jüri Ratas lubas koos valitsusega üle vaadata hoolduskoormuse küsimused ja pensioni suuruse. Samas nentis ta, et suuri muutusi eelarves riigi kurva rahalise seisu tõttu lubada ei saa.

Festivali keskseks osaks kujunesid arutelud teemadel “Kuidas elad, vanem keskiga?”, “Vananeme tervelt” ja “Hingelt noorte roll ühiskonnas” . Aruteludest võtsid osa erakondade esindajad ja vanemaealistega töötavad spetsialistid. Valupunktina toodi välja selle ühiskonnagrupi mure oma toimetuleku pärast. Kardetakse jääda oma perele ja lastele koormaks ja kaotada iseseisev toimetulek, sest riik on jätnud hoolduskoormuse pere kanda.

Tihti ei kata pension vajaliku hoolduse hinda, rääkimata hooldekodu kohatasust. Murekohana toodi välja eakate üksindust ja eraldatust ning vähest võimalust elus aktiivselt kaasa lüüa. Seda just maapiirkonnas, kus korraldatud transpordivõimalusi on vähem kui kasinalt.

Aeganõudev on pääseda eriarstide juurde ja arstimid pole alati taskukohased. Raske on leida jõukohast ja lühema päevaga tööd, kui tahad veel oma panust anda. Keeruline on elada peres, kus tuleb taluda diskrimineerimist asotsiaalsete laste poolt.