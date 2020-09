Keskkonnaamet soovitab täpsustada veespordiks lubatud alasid

Amet märgib, et osa eskiisis näidatud veespordiks võimalikest aladest asub kaitstavatel aladel, sh kohtades, kus randa minekuks puuduvad teed (nt Rahustel Rambaotsal, Säärel sääretipus, Harilaiu poolsaarel). Need on plaanis rajada, kuid ameti hinnangul ei ole see kaitstavatel aladel põhjendatud, sest rand on tihti haruldaste ja tundlike koosluste levikuala, kus uute teede rajamine neid väärtusi kahjustab.

Kuna eskiisi kohaselt on tegemist muu hulgas ka veemotospordi aladega, siis juhib amet samuti tähelepanu asjaolule, et kaitstavatel aladel, kus mereala on määratud sihtkaitsevööndisse, võib mootorveesõiduki kasutamine olla keelatud, nii nagu see on näiteks keelatud Rahuste looduskaitseala merealal. Piirangud võivad olla ka lohesurfile (Sääre looduskaitsealal) või mootorsõidukile (Loode tammikus ja Loodeninal).