Loodusravifriigid asuvad tootma immuunsust tugevdavat toonikut

Ettevõtte üks asutajaid Mari Liblik tõdes, et muutunud maailmas tuleb tegevuspõhimõtteid kohandada ja mõelda, kuidas igaüks ise saab maailma paremaks muuta. "Täpselt nõnda nõgesest kaubamärgi HIID all mahetooteid valmistav Margit Pruul ja suurettevõtja Tullio Liblik oma perega Hiiumaa metsades matkates arutlesid," ütles Liblik.

Tema rääkis, et Eesti saarte loodus on puhas ja rikkaliku kooslusega, metsikult kasvavavad taimed, mis teaduspõhiselt ja rahvameditsiinis hinnatud, jäävad aga metsa. Ometi saaks metsikutest taimedest toota innovaatilisi tervisetooteid, anda sellega oma panuse regiooni bioressursi väärindamiseks ja maaelu toetuseks, loodust seejuures kahjustamata.

"Küsisime endilt, mida inimesed tänases situatsioonis enim vajavad, ja tõdesime, et koroonavaktsiini me tootma ei küüni, aga immuunsust tugevdavat toonikut ja loodusliku antidepressandi kapsleid suudame biokeemikute abiga laboris välja arendada küll," kinnitas Liblik. Ideedest sündiski ettevõte, mille asutajaliikmed on Margit Pruul, Mari ja Tullio Liblik. "Me kõik oleme näoga metsa poole ja heas mõttes loodusravifriigid ning sellest ka ettevõtte nimi – Wildfreak."