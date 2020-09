Õunakohvikud lähevad iga aastaga aina popimaks

Nii ei jäänudki kodukondiitritel muud üle, kui ahjud taas kuumaks ajada ja värsked hõrgutised küpsema panna, et ikka õhtuni välja veaks. Lubatud ju oli, et kohvikud ootavad külastajaid kella 18-ni.

Kuressaare Lions-klubi Piret naised olid kohviku avanud heategevuslikul eesmärgil. Klubi esindaja Merle Rekaya ütles, et rahvast käis palju ja sellest on vaid rõõm, sest kogu müügist saadud raha läheb sendipealt Saaremaa diabeediseltsile. “Et inimesed, kes seda rasket haigust põevad, saaksid endale monitooringusüsteemi osta,” sõnas Rekaya.

Luule-Estra Sai pidi oma kohvikus keset päeva tõdema, et hõrgutisi tuleb tõepoolest juurde küpsetada. “Õunapomme hakkasin praegu juurde tegema, rabarberipirukaid samuti. Kõik, mis mul siin on – kõik on ise tehtud,” kinnitas ta.

Vegankohviku perenaine Lidia Lõbus rääkis, et nemad panid rõhu veganroogadele just seepärast, et teistest kuidagi eristuda. “Kõik on taimne ja osa ka gluteenivaba, aga kõik asjad sisaldavad õuna ja õunad on koduaedadest toodud,” kinnitas ta. Lõbusa sõnul lähevad kohvikud iga aastaga aina populaarsemaks. “Ei jõua oma koogiküpsetamisega enam järele. Iga kord mõtleme, et äkki nii palju ei tule, aga siis oleme jälle dilemma ees, et asjad hakkavad köögist otsa saama,” muheles Lidia Lõbus.

Laste initsiatiivil kohviku avanud pererahvas tunnistas papa sibulatest valmistatud pirukat külastajatele lahti lõigates, et nii palju rahvast poleks nad küll julgenud oodata. “Mitte et nad oodatud poleks olnud, kindlasti on kõik oodatud, aga me mõtlesime, et võib-olla mõned naabrinaised tulevad,” naeris kohviku perenaine Kärt. “Jube kihvt üritus!” kiitis ta.