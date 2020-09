Aasta õppija on Marjana Luist

Aasta õppija 2020 nominent on veel Triin Meekler , kes töötab müüjana ja lõpetas oma viie lapse kõrvalt Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi.

Aasta õpitegu 2020 on loengusari “Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga”, eestvedaja Edward Laane. Teine esitatud nominent on “Kõljala õpib”, mille eestvedaja on Silje Vaik.