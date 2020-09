Kohtuteel Kudjape puukelanikega ei paista veel lõppu

Vaidlus käib Marguse ja Veiko isa Vello maja ning rahalise vara ümber, mille kolmapäeval kohtus kriminaalkuriteos süüdi mõistetud poolvend Veiko isalt omastas.

Kudjape peredraama sai alguse juba umbes 15 aastat tagasi, kui Vello juurest kolis kõigepealt minema abikaasa ja seejärel poeg Margus perega.

Isa juurde elama

Samal ajal asus isaga suhteid soojendama Veiko, kes ühel hetkel kolis oma kolmeliikmelise perega isa majja. Hiljem väitis mees kohtule, et tal oli isaga suuline üürileping. Samal ajal tasus isa kõik kommunaalkulud.

Viimaks sai ka isa Vello aru, et asi ei ole päris normaalne ning palus sugulastelt abi, et “puukelanikest” vabaneda. 2016. aasta lõpus jäi isa hooldamine Veiko õlule ning poeg sai 9.02.2017 enda kätte ka isa panga- ja ID-kaardi. Seejärel tellis Veiko pangast uued kaardid ja hakkas arveid rahast puhtaks riisuma.

“Viimase 100 eurot võttis ta automaadist välja pärast seda, kui teatasin talle isa surmast ja küsisin matuseraha,” rääkis Margus. “Mulle ta väitis, et isa raha on kõik otsas ja 11 000 eurot võttis ta endale. Sealt ka see summa, mille kohtunik minu kasuks välja mõistis,” lisas ta.

Poolteist aastat enne surma tegi Vello testamendi, millega pärandas vaidlusaluse Kase tänava maja Margusele. Teine pool majast kuulus Vello abikaasale ehk Marguse emale, kes poja kasuks sellest loobus.

Margusele tehtud pärandi poolvend vaidlustas, väites, et isa oli testamendi vormistamise ajal dementne. Ja ehkki Veiko lubas nii suuliselt kui ka kirjalikult vennale kuuluva maja vabastada, elab mees seal tänase päevani ega võta Margust jutulegi.

2018. aasta märtsis tegi Margus Vaher politseisse kuriteoteate vara omastamise kohta ning Veiko koos abikaasa Evaga jõudsid kohtu ette.

Kolmapäeval loeti Kuressaare kohtumajas ette kohtuotsus: kohus mõistis Eva omastamise süüdistuses õigeks; Veiko tunnistas kohus omastamises süüdi ning määras talle rahalise karistuse 2650 eurot. See tuleb tasuda kuue kuu jooksul. Lisaks peab Veiko tasuma riigile menetluskuluna 3411,40 eurot.

Kannatanu Marguse kasuks mõistis kohus Veikolt välja 11 000 eurot. Eva menetluskulud jättis kohus riigi kanda ning Veiko kohtuotsus on jõustumata.

Saaremaa ringkonnaprokurör Rainer Amur kavatseb otsuse edasi kaevata. “Olen rahul sellega, et kohus luges Veiko V. isalt raha omastamise tõendatuks. Enne seisukoha võtmist Eva V. õigeksmõistmise osas tuleb aga otsuse motiividega põhjalikumalt tutvuda,” ütles ta.

Tsiviilvaidlus kestab

Lisaks on aga kohtus lahendamisel veel tsiviilasi, kus Margus Vaher nõuab Veiko pere väljakolimist ning maksmata vee- ja elektriarvete tasumist. Veiko väidab vastuhagis, et tal on suusõnaline üürileping, mille alusel tasus ta 50 kuni 100 eurot kuus sularahas otse isale ja seda lepingut ei tohi üles öelda.