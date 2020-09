Mitmekesisem linn on elujõulisem

Ettepanek mitte planeerida Roomassaare poolsaarele motoringrada.

Rahvusvahelise motoringraja planeerimine on olulise ruumilise mõjuga ehitis, mille koht tuleb leida ja kokku leppida üldplaneeringu koostamise käigus. See, et varem on motoringraja planeerimisest loobutud, ei tähenda, et uue üldplaneeringu koostamise raames seda uuesti kaaluda ei saa. Üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ajal on meile laekunud nii vastuväiteid motoringraja planeerimisele Roomassaarde kui ka ettepanek planeerida see mujale Saaremaal.

Tellime uuringu, mille käigus analüüsitakse planeeritava motoringraja tekitatavat mürataset ning töötatakse vajadusel välja leevendusmeetmed. Seega kaalume pärast uuringutulemuste selgumist motoringraja võimalikke asukohti ja teeme ettepaneku asukohavaliku kohta koostöös keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdiga.

Ettepanek muuta ja täiendada maa-alade kasutamise juhtotstarbeid.

Üldplaneeringu eesmärk on muuta linn mitmekesisemaks, et vältida monofunktsionaalsete alade tekkimist. Mitmekesisus ja erinevad funktsioonid tagavad elujõulisema, teenuste parema kättesaadavusega ja paremini muutustele reageeriva linnaruumi. Enamik üle saja aasta vanu linnaruume on tihedad ja multifunktsionaalsed. Niisamuti on kõige elavam piirkond Kuressaares ajalooline vanalinn, kus on kasutuses erinevad funktsioonid. Praegu kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu järgi asub Kuressaare südalinn vanalinna segahoonestusala juhtotstarbega alal, kus on katastriüksuse sihtotstarbena lubatud elamumaa, ärimaa ja sotsiaalmaa. Saaremaa valla üldplaneeringu eelnõu järgi on segahoonestusalal lisaks lubatud riigikaitsemaa ja tootmismaa. Tootmismaa puhul on lubatud vaid keskkonda mittehäiriv väiketootmine.

Edasisel planeerimisel täpsustatakse tiheasustusala juhtotstarvete piire ja tingimusi. Muu hulgas täiendame ja korrigeerime haljasmaa juhtotstarbe kasutusfunktsioone.

Ettepanek mitte vähendada Kuressaares ehituskeeluvööndit. Mitte planeerida Kuressaare rannaäärsele üleujutusalale ehitisi, kuna see muudab looduslikku maastikku ning nende alade täitmine on majanduslikult kulukas.

Väike-Roomassaare poolsaarel on ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehtud selleks, et seda ala saaks kasutada puhkeotstarbelise alana. Vastavalt looduskaitseseadusele on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Seega ei ole puhkeotstarbeks võimalik ühtegi ehitist püstitada. Täpsustame ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku piiri edasisel planeerimisel nii, et alale saaks rajada laudtee vms puhkeotstarbelise ehitise.

Juhime tähelepanu ka asjaolule, et ajaloo jooksul on Kuressaares madalamaid kohti täidetud ja kasutusele võetud. Kuressaare rannajoon on pidevalt muutunud ja vald ei pea mõistlikuks kehtestada jäiku nõudeid, mis tulevikus mitmekesist ruumikasutust takistaksid.

Ettepanek mitte planeerida uusi hoonestusalasid seni hoonestamata looduslike haljasalade või merele avatud rannaaladega külgnevate teede ja tänavate äärde (nt Ringtee lennuraja kõrval, Lootsi tänav Tuulte Roosi kandis).

Lootsi tänava piirkonnas on üldplaneeringuga määratud juhtotstarve ühisplaneeringu ning alal kehtestatud [Lootsi tn 23, 25 ja 27] detailplaneeringu alusel. Lisaks on alal ühisplaneeringuga vähendatud ranna ehituskeeluvööndit. Roomassaare piirkonnas täpsustatakse juhtotstarbeid edasisel planeerimisel. Teie ettepanekul kaalutakse seda, kas vähendada segahoonestusala juhtotstarbe piiri Kuressaare lennujaama ümbruses.