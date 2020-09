Kuidas mõjub koroonalevikule kooliaasta algus?

Hiljutistes piirkondlikes seirelainetes selgus haigustunnusteta või väga kergete sümptomitega nakatunuid, kes polnud nakkusest ise teadlikud. Üleriigiline seire annab võimaluse hinnata, kas viiruse varjatud levik võib olla laiem. Kui varjatud levikut ei ole või see on väike, võib julgemalt planeerida nii koolielu kui ka avalikke üritusi. Kui aga viirus on levinud eeldatust laiemalt, saab kaaluda vajalikke viiruse ohjeldamise meetmeid, eeskätt suurema levimusega piirkondades.