LAPSED Beebi kõhuvalule on palju leevendusi

24. juunil kaksikud Elli ja Nora ilmale toonud ja kokku nelja tütre uhke ema Kaire Aulik ütleb, et tema on kõigi oma laste gaasivaevustega päris edukalt toime tulnud: abiks on olnud gaasirohud, lapse kõhuli asetamine ja kõhu masseerimine.