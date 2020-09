Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane leiutas kätepesutaimeri

Saaremaa ühisgümnaasiumi 10.c klassi õpilane Gert Lonks leiutas seadme, mille saab kinnitada kraanikausi kohale seina külge. “Selle küljes on infrapunaandur, mille käivitamiseks piisab, kui viibutada kätt sellest 15 cm kaugusel, andur omakorda käivitab LCD-displei. Displei pealt hakkab aeg jooksma kahekümnest sekundist allapoole, kuniks tuleb ette sõna “Lõpp!”. Seade on kontaktivaba, mis näitab inimestele konkreetset aega, et käsi piisavalt kaua pesta nii, nagu seda Maailma Terviseorganisatsioon on soovitanud,” seisab leiutise kirjelduses.