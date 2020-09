Prantsuse suursaadik tutvub visiidil Saaremaaga

Prantsuse suursaadik tõdes, et saarlaste külalislahkus on olnud märkimisväärne, ja tundis ka rõõmu, et tema visiiti on seni saatnud mõnusalt soe sügisilm. Eriti suurt muljet avaldas suursaadikule Kuressaare ametikool nii andekate õpetajate, erialade kui ka suurepärase inventari ja tehnika poolest.

“Minu poeg õpib Prantsusmaal graafilist disaini ning ma arvan, et tallegi pakuks siinne koolikeskkond suurt huvi. Loodan, et tal õnnestub samuti millalgi Saaremaad külastada,” märkis Éric Lamouroux.

Kuigi see ei ole Prantsusmaa suursaadiku jaoks päris esimene Saaremaa visiit – eelmisel nädalal käis ta saarel koos abikaasaga –, on tal nüüd võimalus Saaremaad laiemalt avastada.

“Ma olen seda väga oodanud, sest Tallinnas on mult tihti küsitud, kas mul on juba olnud võimalust Eesti saari külastada, ja see on mul pikalt ka plaanis olnud,” rääkis Lamouroux, lisades, et prantslasele kohaselt ootab ta pikisilmi ka kohaliku toidu ja veini maitsmist.