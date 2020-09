Audit Kuressaare haiglas suuri puudusi ei tuvastanud

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et haigekassa kirjeldas sihtvalik-auditis ravidokumente erialase töögrupiga kokkulepitud hindamiskriteeriumide alusel. Kriteeriumid olid näiteks, kuidas patsiendid haiglasse saabusid, kas nad tulid ise või kiirabiga, millised olid kaebused, uuringud ja ravi ning kui seisund halvenes, mida patsiendiga siis edasi tehti.

Tulemusena leiti, et ravidokumentide sissekanded andsid ülevaate ravikäsitlusest, saadi ülevaatlik pilt patsientidest ning raviprotsessist. Parve sõnul on patsientide ravi täpsemaks hindamiseks vaja läbi viia kliiniline audit ja otstarbekas on hinnata ravi kõigis haiglates, mis COVID-patsiente vastu võtavad.