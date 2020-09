Nii väike Eesti: Kuressaarest Tartusse kooli läbi Tallinna

Oma esimese reisi Tartusse, ülikooli magistriõppesse võtsin ette lennukiga. Mitte sellepärast, et ma oleksin naftamiljonär või luksusearmastaja. See oli lihtsalt kõige mõistlikum variant. Te ei usu? Veenduge ise.

Tartu ülikooli sisseastumiseksamil küsib komisjoni juht, et kuidas te kavatsete Tartus käima hakata. Õhinas magistrantuurikandidaat vastab pahaaimamatult, et no mis see siis ära pole.

“See on ju nii kaugel,” kuuleb magistrant Tartus kursusekaaslaste käest.

Et Saaremaa on mandrist (loe: Tallinnast) kaugemal kui mandrimaa Saaremaast, on ammu tõestatud. Saaremaalt mandril käimine on saarlastele lihtsalt vajalik (arstid, koolid, ametiasutused), vastupidi käiakse pigem puhkamise pärast, see pole elutähtis.

Kuressaarest Tartusse sõidu planeerimisel tuleb arvestada kahe asjaga: töö on püha ja loeng on püha. Kummastki ei saa viilida. Tööandja esitab magistrandile koolimineku uudise peale õigustatud küsimuse: “Ega sa kolmapäeval juba töölt ära ei lähe?”

Loeng algab Tartus neljapäeval kell 10.15

Otsebuss ei sobi

Kõige lihtsam oleks muidugi sõita autoga. Kolmapäeval pärast tööd, näiteks kell 18, autole käik sisse ning koos praamisõidu, kohvi- ja pissipeatustega jõuaks südaööks kohale. Tagasi samamoodi. Kui veab, siis lõpeb viimane loeng laupäeval või pühapäeval kell 16. See tähendab, et kella kümneks õhtul pargin auto Kuressaares. Kehvemal juhul lõpeb loeng kell 18. Reis jääb öö peale. Sellise sõidu edasi-tagasi hind (kütus ja praamipiletid) on ca 70 eurot, kaks korda kuus.

Teine variant on bussiga Kuressaarest Tartusse. Hea uudis on, et tegemist on selle logistikatesti hinnaliidriga, edasi-tagasi bussipilet maksab 35 eurot. Graafikud on aga paraku sellised, et töölt peaks ära minema juba kolmapäeva lõunast ja tagasi tulemiseks koolipäeva poole pealt katkestama. Seega otsebuss ei sobi.

Järele jääb võimalus sõita Tartusse läbi Tallinna. Kõlab küll veidralt, kuid seda ringiga teekonda kasutatakse väga palju. Siingi on mitu erinevat sõiduvahendi valikut: lennuk, buss, rong. Odavam on sõita kolmapäeval õhtuse bussiga (Kuressaarest 17.50) Tallinna (4 tundi) ja sealt kohe viimase Tartu bussi peale ning kell 00.30 jõuad ülikoolilinna. Ühe otsa piletid maksavad 20 eurot.

Bussiga tagasi saamine sõltub jällegi loengu lõppemise ajast. Viimase Tallinna–Kuressaare bussi peale jõudmiseks peab Tartust lahkuma hiljemalt kell 16. Muidu tuleb pealinna kotile jääda.

“Ideaalne oleks, kui lennukinina keerataks itta ja tunnikese pärast puudutaksid rattad Ülenurmes maad.”

Ajavõit on lennusõit. Kuressaare ja Tallinna vahet lendab pisike lennuk. Pileti hind on küll krõbedam: kuni 24-aastasele üliõpilasele 22 eurot üks ots, teistele 26. Väljub kolmapäeva õhtul nii, et saab Tallinnast viimase rongi või bussiga Tartusse. Lennuk-rong üks ots maksab 30 eurot, lennuk-buss mõned eurod rohkem. Kui loeng lõpeb kell 16, siis jõuab Tartust ka autoga õhtuse lennuki peale.