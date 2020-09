Kriisistaap tõmbas avalikele üritustele pidurit

Muu hulgas annavad need juhiseid mitte võõrustada külalisgruppe väljastpoolt Saare maakonda, mitte käia väliskomandeeringus ega korraldada suure osalejate arvuga avalikke üritusi.

Samuti on vallavalitsus andnud suunise mitte planeerida riskirühmadele suunatud avalikke üritusi.

Eakate päeva tähistamiseks korraldatavad üritused, mis on tänaseks juba välja kuulutatud, võivad toimuda, kuid tuleb järgida üldisi terviseameti soovitusi, tagada inimeste hajutatus siseruumides ja omavahelise distantsi hoidmine.

Praeguse seisuga on ära jäetud Saaremaa ühisgümnaasiumi kabareeetendused linnarahvale. Reedel etendus küll toimub, aga seda filmitakse. Ära jääb ka SÜG-i õpetajate päeva laat.

“Loodan, et hallatavate asutuste juhid mõistavad, et praegu on mõistlik olla ettevaatlik ja suured üritused ära jätta,” ütles vallavanem Mikk Tuisk.