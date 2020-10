Kultuurijuhid soovivad vallalt selgemaid reegleid

29. septembril kehtestati vallavanema käskkirjaga vallavalitsuses ja hallatavates asutustes koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed, mis muu hulgas annavad juhise mitte võõrustada külalisgruppe väljastpoolt Saare maakonda ega korraldada suure osalejate arvuga avalikke üritusi. Samuti on vallavalitsus andnud suunise mitte planeerida riskirühmadele suunatud avalikke üritusi.

“Senised juhised on nii mitmeti mõistetavad,” leidis Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste. Tema hinnangul on see, mida tohib ja mida mitte, praegu väga segane.

“Missugune on suur üritus ja missugune mitte?” küsis ta. “Kogu Eestis kehtivate nõuete järgi on piiriks seatud 750 inimest ja 50% täitumust, aga väiksemate ürituste kohta pole ma mingeid arve näinud. Keda ja kui palju inimesi tohib näiteks meie majja kontserdile lasta? Selgust on vaja – kindlaid arve ja reegleid.”

13. novembril peaks Orissaare kultuurimajas toimuma Ida-Saaremaa eakate pidu. “Kas see toimub või mitte, on praegu lahtine,” tõdes Viljaste.

Viljaste muretseb, mis saab kultuurimajas tegutseva väärikate tantsuringi tööst. “Ka lauluring peaks pihta hakkama järgmisest nädalast – mina küll nende tegutsemisele kätt ette ei paneks,” rääkis Viljaste.

Eakate pidu jäi ära

Eile pidanuks Sandla rahvamajas toimuma pidu eakate päeva tähistamiseks ning pidulisi – Pihtla piirkonna pensionäre – oli lubanud kohale tulla kolmekümne ringis. Publiku ees pidi üles astuma Saaremaa ühisgümnaasiumi ansambel Varsakabi ja mandrilt kutsutud Ivar-Bänd. Samuti pidi telemees Margus Muld eakatele oma filmi näitama.

Sandla rahvamaja juhataja Annely Õisnurme sõnul jäi pidu ära, kuna teisipäeval sai ta pärast vallavalitsuse istungit käsu, et üritused tuleb ära jätta.

Õisnurme sõnul teavitaski ta asjaosalisi, et pidu ei toimu. “Kolmapäeva lõunaks sain teada, et juba väljakuulutatud üritused eakatele siiski tohivad toimuda, aga mida mul enam teha oli – ei saa ju iga päev ümber otsustada.”

Ka Õisnurm leiab, et rahvamajad vajavad tegutsemiseks selgeid juhiseid. “Praegu ma ei tea, mida võib teha ja mida mitte,” lausus ta. Õisnurme sõnul on Sandla rahvamaja saal piisavalt suur, et inimesed saaksid ohutut distantsi hoida.

“Kahe meetri asemel saaks meil isegi viiemeetrist vahet hoida,” kinnitas Õisnurm.

“Mina lähtun vallavanema käskkirjas öeldust: mitte planeerida suure osalejate arvuga üritusi,” tsiteeris Kärla rahvamaja juhataja Virge Varilepp. “Meil rahvarohkeid üritusi praegu planeeritud ei ole.”

Eile õhtul toimus Kärla rahvamajas Tornimäe näiteringi etendus “Pisuhänd”.

“Arvan, et saame hakkama, sest meie rahvamaja võimaldab 50% täitumuse juures 80 inimest,” rääkis Varilepp eile päeval.

Vallavalitsus täpsustab

Vallavanem Mikk Tuisu sõnul andis vallavalitsus 29. septembri käskkirjaga hallatavatele asutustele suunised mitte planeerida suure osalejate arvuga avalikke üritusi. “Sellega peame silmas avalikkusele suunatud üritusi ehk üritusi, millel osaleb palju asutuseväliseid inimesi,” ütles Tuisk.

Vallavanem kinnitas, et enamik hallatavatest asutustest on juhiseid ja nende vajalikkust mõistnud. “Vallavalitsus on koostamas käskkirjale ka seletuskirja, mis saadetakse asutustele kas 1. oktoobri õhtul või 2. oktoobril,” rääkis Tuisk.

Vallavalitsuse hinnangul on riskantne korraldada üritusi, mille raames toimub lähikontaktseid tegevusi – näiteks tantsimine.