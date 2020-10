Avarii Pihtla teel ⟩ "Rahulikult riisusin, kui nägin, et auto sõidab aia poole"

Hoovis, kuhu Mitsubishi elektriauto pärast kokkupõrget otsapidi maandus, oli parajasti sügistoimingute ja lehtede riisumisega ametis samas majas elav naisterahvas. "Rahulikult riisusin, kui nägin, et auto sõidab aia poole," rääkis proua. Ta avaldas ka lootust, et viga saanud aia parandamise kulud katab kodukindlustus.

Must Peugeot maandus aga vastasmaja hoovi, lohisedes läbi tee ääres võrsuvate elupuude. Maja omanikule Ketty Käeselile tuli vahetult pärast sireenide kuulmist kõne teatega: "Sul on mingi auto õues."

Ketty ütles, et Peugeot´st välja tulnud mees ja naine olid ise õnnetud ning autode pealt oli näha, et mats pidi olema päris jõuline.

"Kogu Pihtla tee peale on mul ilmselt kõige parem koht, kuhu sisse sõita, sest mul pole ainsana aeda, vaid elupuud," rääkis Ketty Käesel. "Aga vaadates, kui puruks selle Peugeot´ esiots oli, kuigi see pole isegi vastu õunapuud läinud, tuleb nentida, et need elupuud on ikka oma nime väärt."