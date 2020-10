Kõljala ja Kaali vahele ehitatakse kergliiklustee

Pihtla osavallakogu on korduvalt rõhutanud, et Kaali ja Kõljala vahet liigub palju õpilasi, kes praegu peavad käima mööda maanteed. Samas liigub ka palju transporti, mis suundub Kaali järve äärde. Seni on vald pugenud rahapuuduse taha, kuid nüüd annab maanteeamet 70 000 eurot ning vald lisab omaosaluse Pihtla piirkonna teederaha arvelt.