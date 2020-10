Täiskasvanud ootavad õpiampse!

“Kuna elutempo on tänapäeval kiire, siis eelistavad erinevate erialade inimesed pikemate koolituste asemel järjest enam nn õpiampse ja veebikoolitusi. See on aja märk,” kirjutab koolijuht-andragoog Ly Kallas, täiskasvanuhariduse nõukogu liige.