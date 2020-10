Oo, vaene turuhoone!

2. oktoobri Saarte Hääles on pikalt juttu Kuressaare turuhoone minevikust ja tulevikust. Samas lehenumbris on avaldatud ka vallavalitsuse plaanid turuhoone osas. Minu arvates kuuluvad need samasse ulmekategooriasse, kuhu jäi turuhoone tagune ala.

Naeruväärne mõte

Kogu maja kasutuses

Sel ajal räägiti, et praegune turuhoone olla vanasti olnud kadettide kool. Kasutusel oli see aga kogu ulatuses. Tallinna tänava poolt vaadates oli praeguse vasakpoolse akna kohal uks, mis viis savikotta. Seal asus suur elektriga töötav segisti ja vasakpoolse seina ääres valmis savi hunnik. Alumise korruse parempoolne osa oli tööriistade ja materjalide (naelad, uksehinged jne) ladu. Keskmisest uksest viis trepp teisele korrusele, kus oli puidutöökoda. Seal valmisid objektidele vajalikud uksed ja aknad ning muud vajalikud puitdetailid. Mäletan, et lisaks tavalistele tööriistadele olid seal ka höövelpink ja kreissaepink. Need olid muidugi elektrilised.