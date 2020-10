Usinad mesilinnud tõid saagika meeaasta

"Meeaasta oli ikka suhteliselt hea. Selle kümne aasta jooksul, mil ma olen mesindusega tegelenud, on see kõige parem saak," rõõmustas noor mesinik Joel Pukk, kes koos äia Leevi Väliga Valjalas mesilasi peab. Joel sai pere kohta keskmiselt 50 kg mett ja kokku on tal 163 mesilasperet. Leevi Välil on ka oma mesilaspered, kes on samuti hea saagi korjanud.