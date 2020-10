Kas koroonakriis oli liiga leebe, et sellest õpitaks?

Näiteks 2019. aasta aprillis toimus Saaremaal rahvusvaheline meditsiiniõppus, mis nägi ette, et terviseamet täidab õppusel kiirabibrigaadide koordineerimisüksuse rolli. Hindamisaruanne toob välja, et hoolimata korduvatest meeldetuletustest ei töötanud terviseamet õppuse planeerimise faasis endale välja treeningu eesmärke ning selgus, et terviseamet ei olnud teadlik oma rollist ja vastutusest õppusel.

Koordinatsiooni ja vastutuse ebaselguse probleem tervisevaldkonna hädaolukordade lahendamisel ulatus terviseametist väljapoole.

Sotsiaalministeeriumi ja terviseameti vaheliste rollide ebaselgus oli nähtav ka kriisikuudel.

Osa võimelünkadest ja probleemidest nõudis likvideerimiseks raha, kuid leidus ka selliseid, mis olid korralduslikud ja vajasid otsust või koordineeritud juhtimist, mida polnud ega tulnud.

Hädaolukorra seadus nägi ette, et hädaolukorraga toimetuleku plaanid pidid olema valmis 1. juuliks 2019. aastal, kuid sellest tähtajast kinni ei peetud. Terviseamet alustas plaani väljatöötamisega alles 2019. aastal ning kriisi alguseks oli tegevuskavast olemas ainult kinnitamata tööversioon. Seetõttu polnud olemas ka näiteks toimivat kriisikommunikatsiooniplaani hädaolukorras rakendamiseks ja ressursiplaani tegevuste elluviimiseks.

Kriisivalmidus pole prioriteet

Nüüd varudest, mille otsalõppemise reaalne hirm omandas kohati filmiliku dramaatilisuse. Kriisiga toimetulekuks vajalike tervishoiuvarude puudumisest on räägitud aastaid. Juba 2017. aastal tegi riigikantselei ekspertrühm ettepaneku, et tervishoiuteenuse osutajad peaksid koguma varusid 72 tunniks ja riigil peaks olema tervishoiuvaru vähemalt kaheks kuuks.

Riiklikku tegevusvaru puudutavat vabariigi valitsuse korraldust pole ka kaks aastat pärast seadusega kehtestatud tähtaega. Samas on vabariigi valitsus viimastel kuudel varude teemaga intensiivselt tegelenud ning töötatakse välja varude keskuse tegevuspõhimõtteid ja rakendusskeeme. On lootust heaks süsteemseks lahenduseks.

Võib mõista, et millekski, mida võib-olla kunagi ei juhtu, on ministeeriumidel või asutuste juhtidel tavapärasest vähem motivatsiooni raha ja töötajate tööaega panustada, eriti kui seda niigi napib igapäevaste probleemide lahendamiseks. Kuna kriisivalmidus ehk teisisõnu laiapindse riigikaitse küsimused pole ministeeriumide jaoks prioriteetsed ega kuulu reeglina esmaste poliitiliste valikute hulka, jääbki enamik neist rahastuseta.

Mida siis teha? Üheks lahenduseks oleks see, kui laiapindne riigikaitse oleks eelarvekõnelustel üks pakett ja igal aastal tehtaks konkreetsed poliitilised otsused. Sõjalisteks kriisideks valmistumisel oleme me riigina seda suutnud. Tsiviilkriisiks ja militaarkriisiks valmistumine on võrdselt tähtsad, halbade asjaolude kokkusattumisel võib üks üle minna teiseks.