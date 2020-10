Oktoobriöö salapära peibutas kümneid inimesi

Nii ei jäägi üle muud, kui kuulutada välja "Öö looduses 2021" kuupäev: 9. oktoober. Selle öö võivad kõik huvilised juba varakult broneerida. Nüüd on ka piisavalt aega, et täiendavat matkavarustust muretseda – kui on hirm, et külm muidu varbast näpistab. Tegelikult aga ei pea selle pärast muretsema – öö saab looduses veeta ka oma koduse lambavillateki all.