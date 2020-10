Orissaarde plaanitakse ajalooteemalist väliekspositsiooni

Ajalootoimkonna üks eestvedajaid Gustav Kutsar ütles, et toimkond on üle kümne aasta tegutsenud virtuaalse mõttekojana, kuid nüüd pakkus kohalik osavallakogu välja idee panna kokku ka üks füüsiline väljapanek. “Spordientusiastidel on asju, mida nad tahaksid esitleda – karikaid, nimekate sportlastega seotud esemeid –, ja ka ajalootoimkonna valdusse on jõudnud kõrge ajaloolise väärtusega esemeid, näiteks ühe kunagise postiülema teenetemärk, mis saadeti Inglismaalt ja seisab praegu n-ö sahtlipõhjas,” rääkis Kutsar.