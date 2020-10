OMA KODU ⟩ Sutu küla Matsi on nimele vaatamata üks peene aiaga koht

“Selle koha nimi oli Matsi ja meile see sobis. Pealegi tähendab Matsi rootsi keeles õnnelikku!” ütleb Ruth Aus. Nemad koos abikaasa Jüriga on kolmandad konkursi Kaunis Kodu 2020 Saare maakonna laureaadid. Olgu veel kord üle korratud, et kõik kolm maakonna parimat on hindajate silmis võrdselt tublid ja see sõna “kolmas” loo alguses ei tähenda headuse skaalal tegelikult mitte kui midagi.