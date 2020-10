Abruka vajab spordiplatsi

Väikesaar muutub ka aina populaarsemaks elupaigaks ja sihtkohaks. Lember rääkis, et kevadise karantiini ajal tegid mõned lapsed oma e-õppe Abrukalt ära, rääkimata vanemate kaugtööst. Turiste on Abrukal sel aastal käinud augusti lõpuga 4625 inimest, eelmisel aastal oli sama arv 3019.

Leet Rauno Lembri sõnul on spordiplatside rajamist väikesaartele toetatud nii ministeeriumi kui ka omavalitsuse tasandil, võimalusi otsivad nemadki. Ta kiitis ka vallaametnikke, kes on selles osas olnud väga head koostööpartnerid ja kaasamõtlejad. Vallavalitsuse spordinõunik Aivi Auga ütles, et ministeerium on olnud idee suhtes positiivne ning ka vald on toetaval seisukohal. Hiljuti käisid ametnikud ka saarel ja vaatasid üle võimalikke asukohti, kuhu saaks spordiväljaku rajada.