Kas Rootsi tõi vanurid ohvriks?

Rootsit on alati peetud riigiks, kus valitsus teeb oma kodanike kaitsmiseks suuri jõupingutusi. Nii oli ka kevadel, kui riiki tabas koroonapandeemia. Enamik Rootsi elanikke tunnetas, et nad on kindlalt kaitstud. Rootsi erilist teed – seljatada viirus piiranguid kehtestamata – pidasid inimesed ohutuks ja ka mõistlikuks, kirjutab ajakirjanik Dietmar Pieper.